الغربية ـ مروة شاهين:

شهدت لجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، إلقاء طالبة بالصف الثالث الإعدادي نفسها من الطابق الثاني أثناء تأديتها امتحان مادة الجبر، وذلك بعد أن شعرت بعدم قدرتها على حل الأسئلة.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من مستشفى زفتى العام بوصول طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، مصابة بكسور في العمود الفقري والحوض، إثر سقوطها من الطابق الثاني بالمدرسة.

أفادت التحريات الأولية بأن الطالبة شعرت بضغط نفسي شديد أثناء الامتحان، مما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار بإلقاء نفسها من الطابق الثاني.

جرى نقل الطالبة إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم، حيث تخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.