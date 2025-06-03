

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، عن استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك عن طريق توفير كافة السلع من خلال منافذ الوحدات المحلية للمراكز؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

أوضح الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أنه جرى طرح لحوم بلدية طازجة بأسعار تتراوح بين 280 و 290 جنيهًا للكيلو داخل منافذ الوحدات المحلية و"مبادرة سوق اليوم الواحد".

وقال الكومي، إنه تُعَد مبادرة توفير اللحوم الطازجة بأسعار تنافسية جزءًا من خطة أوسع تشمل التوسع في إقامة المنافذ والمعارض التموينية التي تهدف إلى إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية.