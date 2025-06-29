محافظ أسوان يوفد لجنة للتحقيق في الأدخنة البيضاء بمصنع كيما (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

وجّه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بإيفاد لجنة فنية متخصصة إلى مصانع "كيما" للتحقق من أسباب تصاعد الأدخنة الكثيفة التي شوهدت فجر اليوم، وذلك برئاسة المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وعضوية اللواء أحمد موسى، المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وأسماء محمود، مديرة الإدارة العامة لشؤون البيئة.

وأوضح المهندس عمرو لاشين أنه تم إجراء معاينة ميدانية على أرض الواقع، وتبيّن أن تصاعد الأدخنة ناتج عن ضغط عالٍ بخط الغاز الطبيعي، عقب انقطاعه عن المصنع لمدة أسبوعين، ما أدى إلى انبعاث بخار ماء كثيف دون أي ملوثات. وأضاف أن الانبعاثات مطابقة للاشتراطات البيئية، ولا تؤثر على البيئة المحيطة، كما لم تُسجَّل أية أضرار صحية ناجمة عنها.

وأكد لاشين أنه تم نقل تعليمات المحافظ إلى إدارة المصنع بضرورة الإبلاغ المسبق لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز السيطرة، في حال تنفيذ أي أعمال قد تؤدي إلى تصاعد أدخنة، لضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإخطار المواطنين مسبقًا.