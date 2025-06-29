الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، اتخاذ عددًا من الإجراءات الوقائية العاجلة تزامنًا مع ارتفاع أمواج البحر المتوسط حفاظًا على أرواح رواد الشواطئ.

وتشهد شواطئ الإسكندرية، اليوم، نشاطًا ملحوظًا لسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، إذ تراوحت سرعة الرياح بين 60 إلى 75 كيلو متر/ الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية ما يلي:

- زيادة أعداد الغواصين بجميع الشواطئ.

- التأكد من تواجد عمال الأبراج في أماكنهم.

- تشغيل الإذاعات الداخلية طوال اليوم لتحذير الرواد وتوجيههم .

-التنبيه المستمر بضرورة اتباع تعليمات المنقذين بدقة .

ورفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية ذات المساحات الواسعة والمفتوحة الرايات الحمراء، والتي تعني عدم نزول البحر نهائيًا لكونها غير آمنة تماما، بسبب ارتفاع أمواج البحر.

بينما رفعت شواطئ شرق الإسكندرية الرايات الصفراء على كافة الشواطئ والتي تعني أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر.