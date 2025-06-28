أمن أسوان يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة مجهولة الهوية بالصداقة

أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث بأسوان، جهودهم لحل لغز العثورعلى جثة لشخص مجهول الهوية بمنطقة الصداقة القديمة.

وكان اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة اسوان، بورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة مجهولة الهوية ملقاة بين العمارات السكنية بمنطقة الصداقة .

وبانتقال قوة من مباحث مركز شرطة إدفو إلى موقع البلاغ تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث ومن المرجح أنه سوداني الجنسية، وجاري استكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.