بالصور.. إزالة حالتي بناء مخالف في مدينة الأقصر



الأقصر - محمد محروس:



نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، أعمال إزالة لحالتين بناء مخالف بمنطقتي شرق وشمال مدينة الأقصر.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، والتي تضمنت الآتي: إزالة حالة بناء مخالف في المهد بمنطقة حي شرق عبارة عن سور مبنى بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت، بدون ترخيص من السلطة المختصة، بمساحة حوالي 300 متر مربع تقريبًا.

وجرى كذلك إزالة في المهد لسور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بترعة بدران، بمساحة حوالى 175 متر مربع تقريباً، مخالفين للقانون رقم 119 لسنة 2008, وتمت الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة حاتم جابر سلامة، سكرتير مجلس مدينة الأقصر، ومحمد سعيد حداد، رئيس حي شرق، وأحمد عوض الله رئيس حي شمال.