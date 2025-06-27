استبعاد مسئول المشرحة.. التحقيق في واقعة تبديل جثامين بمستشفى بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة، تمثلت في تسليم جثمان سيدة عن طريق الخطأ إلى ذوي متوفاة أخرى، ما تسبب في حالة من الارتباك والجدل بين الأهالي داخل المستشفى.

وكشف الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق الفوري في الواقعة، موجّهًا باستبعاد المسؤولين عن المشرحة بالمستشفى وإحالتهم إلى الشؤون القانونية لمحاسبة المقصرين.

وأوضح "بلبل" أن الواقعة تعود لسيدتين، إحداهما ليس لها أهلية وتتبع جمعية خيرية، والأخرى توفيت داخل العناية المركزة ولها ذووها، وعند تسلم ابنة المتوفاة جثمان والدتها، لاحظت أن الملامح لا تخص والدتها، ما دفعها للرفض وإبلاغ المستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تدارك الأمر سريعًا، حيث تم استرجاع الجثمان وتسليمه لأهله، بينما تسلمت الجمعية الشرعية جثمان السيدة الأخرى، وقامت بدفنها بمقابر الصدقة، مشددًا على أن الواقعة لن تمر دون محاسبة المتسببين.