شاب يُنهي حياته بسبب الديون في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أنهى شاب حياته شنقًا بحبل في سيخ حديدي داخل مسكن أسرته، بقرية بناويط التابعة لدائرة مركز شرطة المراغة، شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الشاب "رائد. خ"، في العقد الثالث من العمر، أنهى حياته باستخدام حبل ربطه بسيخ حديدي داخل المنزل، وذلك بسبب تراكم أقساط قرض حصل عليه من إحدى شركات التنمية لشراء مركبة "توك توك".

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي من خلال عدد من الجهات المختصة، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، والذي يقدم استشارات نفسية ودعمًا للمحتاجين عبر الرقمين: 08008880700 و0220816831، على مدار الساعة.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا للاستفسارات النفسية عبر الرقم 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن إنهاء الإنسان لحياته جريمة من الكبائر وحرام شرعًا، لكنها لا تُخرج صاحبها من الإسلام، مشددة على ضرورة عدم تبرير هذه الأفعال أو خلق تعاطف معها، بل التعامل معها باعتبارها أزمة نفسية يمكن علاجها لدى المختصين.