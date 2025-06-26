إعلان

دموع وصدمة في وداع "حسن ومريم" ضحيتي والدهما بقويسنا

06:12 م الخميس 26 يونيو 2025

المجني عليهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية – أحمد الباهي:

شيّع أهالي قرية قويسنا البلد، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جثماني الطفلين "حسن" و"مريم"، الشقيقين اللذين قُتلا على يد والدهما، في جنازة مهيبة عقب صلاة العصر، اليوم الخميس، بعد الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن من مستشفى شبين الكوم التعليمي.

انهارت والدة الطفلين فور رؤيتها النعوش تخرج من المسجد، وسقطت أرضًا باكية وسط صرخات مدوية، بينما خيّم الحزن على أجواء القرية، وشارك مئات الأهالي في تشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير بمقابر القرية.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يُفيد باستقبال مستشفى قويسنا العام جثتي الطفلين "حسن" (13 عامًا) و"مريم" (10 أعوام)، بعد تعرضهما للطعن بأداة حادة على يد والدهما، قبل نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للعرض على الطب الشرعي.

وبحسب التحريات الأولية، تبيّن أن الأب "م.م.ر" (49 عامًا)، منفصل عن زوجته، وكان الأطفال يقيمون لدى جدتهم، قبل أن يفاجئهم الوالد قبل أيام ويهاجمهم، مما أسفر عن مقتل طفلين ونجاة الثالث الذي تمكّن من الفرار.

وتمكنت وحدة مباحث قويسنا من ضبط المتهم عقب تحديد مكان اختبائه، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

يعذبهم من 3 أيام.. تفاصيل صادمة في جريمة أب قتل طفليه بالمنوفية (فيديو)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية قويسنا مستشفى شبين الكوم التعليمي المنوفية اللواء محمود الكموني مستشفى قويسنا العام جثتي الطفلين حسن ومريم ضحيتي والدهما بقويسنا النيابة العامة الطب الشرعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟