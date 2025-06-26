دموع وصدمة في وداع "حسن ومريم" ضحيتي والدهما بقويسنا

المنوفية – أحمد الباهي:

شيّع أهالي قرية قويسنا البلد، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جثماني الطفلين "حسن" و"مريم"، الشقيقين اللذين قُتلا على يد والدهما، في جنازة مهيبة عقب صلاة العصر، اليوم الخميس، بعد الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن من مستشفى شبين الكوم التعليمي.

انهارت والدة الطفلين فور رؤيتها النعوش تخرج من المسجد، وسقطت أرضًا باكية وسط صرخات مدوية، بينما خيّم الحزن على أجواء القرية، وشارك مئات الأهالي في تشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير بمقابر القرية.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يُفيد باستقبال مستشفى قويسنا العام جثتي الطفلين "حسن" (13 عامًا) و"مريم" (10 أعوام)، بعد تعرضهما للطعن بأداة حادة على يد والدهما، قبل نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للعرض على الطب الشرعي.

وبحسب التحريات الأولية، تبيّن أن الأب "م.م.ر" (49 عامًا)، منفصل عن زوجته، وكان الأطفال يقيمون لدى جدتهم، قبل أن يفاجئهم الوالد قبل أيام ويهاجمهم، مما أسفر عن مقتل طفلين ونجاة الثالث الذي تمكّن من الفرار.

وتمكنت وحدة مباحث قويسنا من ضبط المتهم عقب تحديد مكان اختبائه، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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