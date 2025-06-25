المنوفية - أحمد الباهي:

سيطرت حالة من الصدمة على أهالي محافظة المنوفية، خلال الساعات الفائتة، عقب مقتل شقيقين "ولد وبنت" على يد والدهم بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بعد وصلة ضرب مبرح واعتداء بسلاح أبيض، تسبب في وفاة الطفلة الصغرى في الحال فيما تدهور حالة الطفل الأكبر ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة نقله للمستشفى.

أوضح جيران المتهم بارتكاب الجريمة، لـ موقع "مصراوي"، أن المتهم استمر في تعذيب الأطفال الثلاثة قبل 3 أيام من الحادثة الأخيرة، لم تكن حالته سوّية ومتقلب المزاج، خاصة مع إلحاح الأطفال في الذهاب لوالدتهم والتي انفصلت عن الزوج منذ 3 أشهر تقريبًا، نتيجة ضربه الدائم لها ومعاملتها أشد قسوة.

وفوجئ الجيران بصوت صراخ من منزل الجاني، ليتبين أنها والدته تستغيث مما يفعله نجلها "محمد.ح.ر" 49 عامًا، لكنها لا تقوى على شيء، حيث كانت طريحة الفراش جراء عملية جراحية أجرتها مؤخرًا.

أضاف الجيران، أن الشقيق الأكبر وصل لموقع الحادث وحمل الطفلين وتوجه بهما إلى مستشفى قويسنا العام في محاولة لإنقاذهما، كان الواضح له أن الطفلة "مريم" متوقفة التنفس لا حراك لها، أما الطفل "حسن" كان يُنازع الموت على وقع ضربات مميتة قد تعرض لها، وبمجرد وصوله مستشفى قويسنا العام تبين وفاته أيضًا.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قويسنا للعام، يفيد باستقبال جثتي طفلين في المرحلة الابتدائية "حسن" 13 عامًا، و"مريم" 10 أعوام، وذلك عقب تعرضهما للضرب بسلاح أبيض على يد والدهم، والذي أصاب أيضًا جدتهم ونقلوا جميعًا إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص والمعاينة، أن مرتكب الواقعة والدهم "م.م.ر" 49 عامًا، منفصل عن زوجته، وكان يعيش أبنائه الثلاثة مع جدتهم، وفوجئوا به أمس ينقض عليهم وتمكن من قتل طفلين، فيما نجح الثالث من الفرار.

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