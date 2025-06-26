الشرقية تتصدر مبادرة القضاء على السمنة للأسبوع 23 على التوالي

الشرقية – ياسمين عزت:

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية تصدرها محافظات الجمهورية للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، ضمن المبادرة القومية للقضاء على السمنة، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تحت شعار: "تغذيتك.. مفتاح سعادتك!"، منذ انطلاقها يوم الأحد 19 يناير 2025.

وتستهدف المبادرة تقليل معدلات الوفاة الناتجة عن السمنة، وخفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بها مثل أمراض القلب والسكري، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأنماط الحياة الصحية.

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المحافظة سجلت أعلى معدلات تقديم الخدمة الطبية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية داخل وحدات الرعاية الأساسية، وخصّ بالشكر فريق العمل المعاون، من بينهم الدكتور بهاء أبوشعيشع، والدكتور فادي جلال، والدكتورة برلنتي عبد الحميد، إضافة إلى مديري الإدارات الصحية السبع المشاركة.

وأشار الدكتور جميعه إلى أن وزارة الصحة ثمّنت جهود الشرقية، بعد ارتفاع نسب التردد على العيادات التخصصية المعنية بالسمنة، في إشارة إلى فاعلية النموذج المقدم في المحافظة.

وتستقبل الوحدات الطبية المواطنين طوال أيام الأسبوع (عدا الجمعة) من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مقابل رسوم رمزية، بهدف توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية.

وأوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي لمديرية الصحة، أن المرحلة الأولى من المبادرة تم تفعيلها في سبعة مراكز طبية موزعة على إدارات: أبو كبير، ديرب نجم، القنايات، الزقازيق، كفر صقر، منيا القمح، وبلبيس، وتحديدًا في:

المركز الطبي بأبو كبير

مركز طب الأسرة بصافور

وحدة طب الأسرة بالطيبة

مركز طبي النحال

مركز طب الأسرة بالهجارسة

مركز طب الأسرة بالعزيزية

وحدة طب الأسرة بالعادلية

وخلال الأسابيع الـ23 الماضية، نجحت الفرق الطبية في تقديم الخدمة لـ4,329 مواطنًا، ما يعكس مستوى الإقبال وثقة المواطنين في المبادرة.