بالصور- محافظ أسوان يتابع تطوير كورنيش النيل ومراسى معبد كوم أمبو

أسوان – إيهاب عمران:

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تفقد اليوم مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة السياحية بكورنيش النيل بمدينة كوم أمبو، والذي يمتد من معبد كوم أمبو حتى منطقة البيارة بحي غرب، بطول 500 متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ 16.2 مليون جنيه.

ويُنفذ المشروع على نفس الطراز المعماري لممشى "أهل أسوان"، ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة، بإشراف من مديرية الإسكان وبتنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لنهو المشروع في أكتوبر المقبل، مؤكدًا أهمية هذا المشروع في دعم القطاع السياحي وخدمة المواطنين، بما يتضمنه من أعمال إنارة وتشجير ودهانات، وتركيب الأرصفة والأسوار المحيطة بالممشى.

كما كلف المحافظ بالإسراع في الانتهاء من أعمال التكاسى والتدبيش الخاصة بالمراسى السياحية المؤدية إلى معبد كوم أمبو بطول 1000 متر، مع تحديث السلالم وترميم الأجزاء المتفرقة، وتنفيذ أعمال الحماية المدنية، بما يضمن تأمين رسو الفنادق العائمة وظهور المراسى بالشكل الجمالي والحضاري الذي يليق بالموقع الأثري والتاريخي أمام الزائرين.