

المنيا- جمال محمد:

توفي شخص، بعد ساعات قليلة من مصرع زوجته وطفلتيه، في حادث جمعهم إثر تصادم سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط في محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم، مما أسفر عن 3 حالات وفاة، وإصابة شخص.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين مصرع سيدة تدعى "إيمان محمد" 40 سنة، وابنتيها "جودي أحمد" 16سنة و"مريم" 11 سنة، وإصابة الزوج بكسور وجروح خطيرة، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى سمالوط.

بعد ساعات من محاولة إنقاذ الأب " أحمد علي طه" 45 سنة، توفي ولم تنجح محاولات إنقاذه، إثر إصابته بكسور ونزيف متعدد بالجسم، لتفارق الأسرة كاملة الحياة، ويخيم الحزن على أهالي مركز بني مزار مسقط رأسهم

تم التحفظ على الجثث في مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى التحفظ على السيارتين.