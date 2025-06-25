تفاصيل إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي وقع، مساء الأربعاء، على طريق 36 الحربي، في المنطقة الواقعة بين مفارق البعالوة ومفارق التل الكبير، أمام مزارع العنب، بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق 36 الحربي وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين لتلقي الرعاية الطبية.

وقالت مصادر طبية: "إن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت ما بين سحجات وكدمات، وكسور في الأطراف، وإصابات في العمود الفقري والكتف والذراع، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وتنوعت أعمار المصابين ما بين 8 أعوام و55 عامًا، ومن بينهم أطفال وسيدات، فيما تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والمستقرة، بينما تم تصنيف إحدى الحالات كأولوية أولى نظراً لشدة الإصابة

وأضاف المصدر أن المصابين هم: إبراهيم محمد أحمد عامر، 19 عامًا، من مدينة بلبيس، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه كسر بالذراع الأيمن. كما أُصيب أحمد محمد عبد الوهاب، 25 عامًا، من بلبيس، بكدمات وسحجات بالجسم. وفي ذات الحادث، أُصيب تلاح السيد أحمد أبو الليل، 35 عامًا، من الحسينية، باشتباه كسر في الذراع الأيمن والعمود الفقري، وتم تصنيفه كحالة طارئة.

كما أُصيب وائل أحمد محمد عبد الواحد، 50 عامًا، من بلبيس، بسحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسم. وتعرض مؤمن وائل أحمد محمد، 16 عامًا، من بلبيس، لإصابات مماثلة. وأصيب زغلول منصور منصور، 55 عامًا، من بورسعيد، بخلع في مفصل الكتف الأيمن.

وفي سياق الحادث ذاته، تعرض أحمد السيد أحمد عبد الفتاح، 43 عامًا، من بورسعيد، لكدمات بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما أُصيب يارا عبد العظيم مصطفى، طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من الحسينية، بكدمات بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تصنيفها كحالة أولى.

وأُصيب أيضًا حسنين محمود حسن أبو الليل، 39 عامًا، من الحسينية، باشتباه كسر بالضلوع اليمنى، إضافة إلى أحمد السيد عبد البسيط، 29 عامًا، من الحسينية، الذي أُصيب باشتباه كسر في الضلع الأيسر.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.