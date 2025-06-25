بحضور المحافظ.. مديرية أوقاف الأقصر تحتفل بالعام الهجري الجديد

الأقصر - محمد محروس:

شارك المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالأقصر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447.

وأقيمت الاحتفالية بمسجد السيد يوسف بالكرنك عقب صلاة المغرب، وبدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ عبد الحليم أحمد عبد الحليم، أمام وخطيب مسجد جمال أبو زيد بالأقصر.

وتلاها كلمة ترحيبية من الشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، ثم كلمة حول أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية ومنها النية الصادقة والإخلاص حتى يصل الإنسان إلى ما يبتغيه، مضيفا أن الأوطان يجب الحفاظ عليها وأنها تبني بأيدي أبنائها المخلصين وأن الأوطان لا تتقدم إلا ببذل الغالي والنفيس.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية نفذت خطة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1447 هـ، بالتزامن مع الاحتفال الرسمي، وذلك مساء اليوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1446 هـ، بجميع مساجد المديرية.

واحتفل الأئمة والخطباء برأس السنة الهجرية الجديدة بجميع المساجد، كما أعدت المديرية خطة خاصة لعدد ( ٢٠٠ ) مسجد لعمل فعاليات الإحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة بالمساجد الكبرى بالمديرية، بحيث تضم الاحتفالية إمام وخطيب المسجد وواعظ بالأزهر الشريف، وقارئ ومبتهل.

حضر الاحتفالية كل من: اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات.

كما حضر الحفل من الأوقاف: فضيلة الشيخ الطيب محمد حسان، وكيل مديرية أوقاف الأقصر ومدير الدعوة الإلكترونية بالمديرية، وفضيلة الشيخ أحمد أمين أحمد محمد، قائم بأعمال مدير الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ عبد الرحيم محمود محمد، مدير إدارة أوقاف البندر، وعددا من الأئمة والدعاة بمديرية أوقاف الأقصر، ومحبي ورواد المسجد الكرام.