ننشر تفاصيل التقرير الطبي لمقتل طفلين على يد والدهما بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أُصيب أطباء مستشفى قويسنا العام في محافظة المنوفية، بالصدمة عقب رؤية جسدي الشقيقين المقتولين على يد والدهم بقرية قويسنا البلد بالمنوفية، والتي ظهر عليهما كم كبير ومتراكم من الإصابات في مختلف أنحاء أجسادهم الهزيلة.

وأورد الأطباء في تقريرهم أن الطفل "حسن.م.ح.ر" 13 عامًا، وصل مستشفى قويسنا العام جثة هامدة، في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباح أمس الثلاثاء، مُصابًا بكدمات متفرقة بالجسد وكسور في الضلوع وكذلك طعنات سكين في الفخذ الأيمن مُسببة جرحين، فضلاً عن كدمات كبيرة بالفخذين، وكسور أيضًا في عظام الصدر، واشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن، وحاول الأطباء عمل إفاقة طبية لكنها لم تنجح.

كما وصلت أن شقيقته الصغرى "مريم.م.ح.ر" 10 أعوام، جثة هامدة - لكن الوفاة حديثة والجسد دافئ- في تمام الساعة الثامنة صباح أمس الثلاثاء، مُصابة بكدمات كبيرة بالفخذين، وكدمات أيضًا بالصدر، واشتباه كسور في عظام الفخذين والضلوع، ونزيف بالبطن، وحاول الأطباء عمل إفاقة طبية لكنها لم تنجح.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قويسنا للعام، يفيد باستقبال جثتي طفلين في المرحلة الابتدائية "حسن" 13 عامًا، و"مريم" 10 أعوام، وذلك عقب تعرضهما للضرب بسلاح أبيض على يد والدهم، والذي أصاب أيضًا جدتهم ونقلوا جميعًا إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن مرتكب الواقعة والدهم "م.م.ر" 49 عامًا، منفصل عن زوجته، وكان يعيش أبنائه الثلاثة مع جدتهم، وفوجئوا به أمس ينقض عليهم وتمكن من قتل طفلين، فيما نجح الثالث من الفرار.

وتمكنت وحدة مباحث قويسنا من تحديد مكان المتهم، وألقت القبض عليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.





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