بعدما قتلهما الأب.. والدة طفلي قويسنا البلد بالمنوفية تتعرض لوعكة صحية

المنوفية - أحمد الباهي:

تعرضت والدة الطفلين المقتولين على يد والدهم بقرية قويسنا البلد بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، لانهيار ووعكة صحية مفاجئة، واستدعت الأسرة طبيبًا لعلاجها، موضحًا أنها تدخل في غيبوبة بين الحين والآخر إثر تعرضها لأزمة نفسية حادة، وكلما استفاقت تبدأ بالصراخ حزنًا على فقيديها.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قويسنا العام، يفيد باستقبال جثتي طفلين في المرحلة الابتدائية "حسن" 13 عامًا، و"مريم" 10 أعوام، وذلك عقب تعرضهما للضرب بسلاح أبيض على يد والدهم، والذي أصاب أيضًا جدتهم ونقلوا جميعًا إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن مرتكب الواقعة والدهم "م.م.ر" 49 عامًا، منفصل عن زوجته، وكان يعيش أبنائه الثلاثة مع جدتهم، وفوجئوا به أمس ينقض عليهم وتمكن من قتل طفلين، فيما نجح الثالث من الفرار.

ولاحقت تمكنت وحدة مباحث قويسنا من تحديد مكان المتهم، وألقت القبض عليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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