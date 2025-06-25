إصابات مميتة وإنقاذ مستحيل.. كيف قتل أب طفليه بدم بارد في المنوفية؟

المنوفية – أحمد الباهي:

كشف مصدر طبي مسؤول بمستشفى شبين الكوم التعليمي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مأساوية في حادث مقتل طفلين على يد والدهما في قرية قويسنا البلد بمحافظة المنوفية، موضحًا أن الطفلين "حسن. م. م" (13 عامًا) وشقيقته "مريم" (10 أعوام) تعرضا لعدة طعنات نافذة في القدم تسببت في نزيف حاد أودى بحياتهما في الحال، مشيرًا إلى أن محاولات إنقاذهما كانت شبه مستحيلة بسبب شدة الإصابات.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، بوصول جثتي الطفلين إلى مستشفى قويسنا العام، وذلك بعد أن أقدم والدهما على قتلهما مستخدمًا سلاحًا أبيض، كما أسفر الهجوم عن إصابة جدتهما، بينما نجا شقيقهما الثالث من الموت بعد أن تمكن من الفرار.

وتبين من التحقيقات أن الأب المتهم "م.م.ر" (49 عامًا)، منفصل عن زوجته، وكان الأبناء الثلاثة يقيمون مع جدتهم، إلى أن فوجئوا به يقتحم المنزل، ويوجه طعناته القاتلة نحوهم في لحظة عنف غير مبررة، ما أسفر عن مصرع الطفلين وإصابة الجدة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث ودوافع الجريمة.

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