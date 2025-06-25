محافظ أسيوط يستعرض مستجدات مشروع الحي الحكومي بمدينة ناصر

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث استعرض خلالها آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية، وعلى رأسها مشروع الحي الحكومي بمدينة ناصر الجديدة.

وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع في اعتماد التصميمات النهائية للمشروع، وتحديد الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين، مع تشغيل المساجد والكنائس الجاهزة، وتقييم الأصول التابعة للمديريات المختلفة. كما استعرض إنجازات تشغيل الوحدة الصحية، والحضانة، ومركز الشباب بالمدينة، في إطار خطة جذب السكان وتوفير الخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بتفعيل مراكز تنمية الأسرة وتمكين المرأة بقرى "حياة كريمة"، من خلال الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب متابعة المبادرات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء أبو النصر على استكمال أعمال تطوير منطقة المصلة بحي غرب أسيوط، وتوفير الخدمات اللازمة، مع دعم طلاب المنطقة من خلال توفير الزي المدرسي والحقائب الدراسية وسداد المصروفات الدراسية.

كما أشار إلى لقائه الأخير بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذي أسفر عن اتفاق مع بيت الزكاة والصدقات المصري لتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إعادة تخطيط المناطق النائية وتوفير الخدمات التعليمية والشبابية بها.

وفي إطار تحسين البنية التحتية، تابع المحافظ أعمال إحلال وتطوير كوبري الهمامية بمركز البداري، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، موجهًا بسرعة التنفيذ استجابة لمطالب المواطنين. كما أعلن عن تخصيص فصلين لحضانات الأطفال داخل كل مسجد بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لتكون أسيوط أول محافظة تطبق هذا النموذج على مستوى الجمهورية.

وفي مجال تطوير الخدمات على الطرق الصحراوية، وجه المحافظ بإنشاء أكشاك وكافتيريات حديثة على الطريقين الشرقي والغربي، ذات طابع جمالي وتقدم خدمات للمسافرين.

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الصحة لتنظيم حملات توعية للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع، في 28 يونيو الجاري، ودعم حملة "طرق الأبواب" لنشر الوعي الصحي وخدمات تنظيم الأسرة.

وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أعلن المحافظ حصول أسيوط على المركز الأول على مستوى الجمهورية وفقًا لتقييم وزارة التنمية المحلية، مقدمًا الشكر لفرق العمل المشاركة.

كما تابع معدلات الأداء في ملفي التقنين والمتغيرات المكانية، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة والمتقاعسين عن السداد، مع التأكيد على استرداد الأراضي غير المستغلة وسرعة تحصيل المستحقات المالية.

واختتم المجلس أعماله بمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة للعام المالي 2025/2026، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.