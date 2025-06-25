بالصور- محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.9%

أسوان – إيهاب عمران:

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 76.9%.



كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 88%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100%، وكذلك الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، إضافة إلى فصول التلمذة الصناعية التي حققت نسبة نجاح كاملة أيضًا.

جاء ذلك خلال عرض محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، للنتائج والنسب التفصيلية على المحافظ، الذي قدّم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والتميز، داعيًا إياهم لمواصلة الاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية القادمة، ليكونوا في طليعة أبناء الوطن المتميزين.

وأوضح "بدوي" أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27,927 طالبًا وطالبة، موزعين على 189 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الخمس (نظام عام – لغات – رياضي – خاص – دمج)، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 21,478 طالبًا وطالبة.

وأشار إلى أن باب التظلمات سيفتح أمام الطلاب بدءًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 15 يومًا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان لضمان النزاهة والشفافية في تقييم النتائج.





