قرار جديد من جنايات دمنهور بشأن "بعرور" المتهم بهتك عرض 3 أطفال

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة عشرة، اليوم الثلاثاء ، تأجيل محاكمة المتهم "محمد ص س"، وشهرته "بعرور"، صاحب كشك سجائر بمدينة كفر الدوار، في اتهامه بخطف وهتك عرض ثلاثة أطفال، وابتزازهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح، إلى جلسة غد الأربعاء لسماع المرافعات.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم للمتهم الذي أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامه، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بخطف الطفل "ز.م.م.ع" دون 18 عامًا، واستدراجه إلى منزله بالحيلة، وهتك عرضه تحت تأثير مشروب أفقده الوعي، ثم تكرار الواقعة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

كما نسب إليه قرار الإحالة خطف طفلين آخرين "أ.ن.م" و"ع.ا.م.ا" بالحيلة، وهتك عرضهما بالقوة، وسرقة هاتف أحدهما بالإكراه، وتهديدهما بمقاطع مصورة صورها دون علمهما، لإجبارهما على الخضوع للابتزاز الجنسي.

وتضمن القرار أيضًا اتهام المتهم بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وتعريض حياة الأطفال للخطر، واستغلالهم جنسيًا بما يهدد سلامة تنشئتهم الأخلاقية والنفسية.