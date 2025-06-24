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توجيه هام من رئيس جامعة الإسكندرية بشأن نتائج طلاب السنوات النهائية- صور

01:27 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    مجلس جامعة الإسكندرية
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    مجلس جامعة الإسكندرية
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    مجلس جامعة الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح ومناقشة مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية وإعلان النتائج حتى يتسنى للطلاب الذكور التقدم للتجنيد في المواعيد المقررة.

وشدد قنصوه، خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، فضلًا عن إعلان النتائج لباقي الفرق الدراسية في أسرع وقت، فضلًا عن إعداد خطة للأنشطة الطلابية الصيفية، تشمل الرياضية والفنية والثقافية، وتنظيم معسكرات ودورات تدريبية للطلاب.

يشار إلى أن مجلس جامعة الإسكندرية اعتمد الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2025، لتبدأ الدراسة فى 20 سبتمبر القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 1 يناير 2026.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، تبدأ إجازة منتصف العام في 24 يناير 2026، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في 7 فبراير 2026، وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في 21 مايو 2026.

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الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية نتائج طلاب السنوات النهائية طلاب السنوات النهائية بجامعة الإسكندرية
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