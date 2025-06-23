المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع عقدًا مع شركة تركية لإنشاء مصنع

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع جديد مع شركة “شيريكجي أوغلو” التركية للمنسوجات ŞIRIKÇIOĞLU Grubu Textile Turkiye، لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج غزول وخيوط وأقمشة الدينيم (Denim) – المادة الخام لصناعة الجينز – داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 16,700 متر مربع، بإجمالي استثمارات يبلغ 20 مليون دولار أمريكي.

ويستهدف المشروع إنتاج نحو 18 مليون قطعة قماش سنويًا، مع تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير، و50% لتغطية احتياجات السوق المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات المصرية العاملة في قطاع الملابس والنسيج. كما يوفر المصنع نحو 500 فرصة عمل مباشرة.

وجرى توقيع العقد بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة، حيث وقّعه من الجانب التركي عاطف شيريكجي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية في توجه الهيئة لتوطين الصناعات النسيجية ذات القيمة المضافة، ويأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لجذب الاستثمارات التي تدعم أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على تعزيز جاهزية المناطق الصناعية التابعة لها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات النسيجية، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وربطها بشبكة موانئ المنطقة الاقتصادية على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يعزز من قدرة المنطقة على أن تكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا.

كما أشار إلى أن استقرار المناخ السياسي والاقتصادي في مصر لعب دورًا رئيسيًا في زيادة ثقة المستثمرين، وجعل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة جاذبة للاستثمار، خاصة لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية قوية، بالإضافة إلى توافر الكفاءات والكوادر المدربة.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا المشروع يُعد رقم 25 ضمن المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، لترتفع بذلك قيمة الاستثمارات الإجمالية في المنطقة إلى 681.5 مليون دولار، وتوفر مجتمعة أكثر من 34 ألف فرصة عمل مباشرة.

ويُعد المشروع خطوة ضمن سلسلة متكاملة تهدف إلى توطين صناعة الغزل والنسيج من بداياتها الأولى، انطلاقًا من تصنيع المواد الخام ومرورًا بإنتاج الأقمشة، وصولًا إلى تصنيع الملابس الجاهزة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر منتجات عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية.

تأسست شركة “شيريكجي أوغلو” عام 1997، وتُعد من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج خيوط وأقمشة الجينز، حيث تحتل المرتبة الأولى في السوق التركي في هذا القطاع. وتمتلك الشركة عدة مصانع في تركيا، يعمل بها أكثر من 5000 موظف، وتصدر منتجاتها إلى كبرى العلامات التجارية العالمية، ما يعكس خبرتها الواسعة وجودة منتجاتها العالية.