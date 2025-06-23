ضبط حاصل على إعدادية يدير مركزاً لعلاج الأورام فى سوهاج -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، نجاح إدارة العلاج الحر في ضبط منتحل صفة طبيب يُدعى "ج. ك. ع" يبلغ من العمر 47 عاماً، حاصل على الإعدادية ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، حيث تبين قيامه بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص أو مؤهل طبي داخل مركز غير مرخص أعده داخل منزله.

وأسفرت حملة التفتيش عن ضبط المركز المخالف الذي يروج لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وعلى رأسها الأورام، باستخدام الطب البديل، دون سند علمي أو طبي، كما ادعى المتهم حصوله على شهادات دكتوراه فخرية وشهادات أخرى غير معترف بها.

وخلال التفتيش، جرى ضبط أدوات حجامة مستعملة عدة مرات، مما يشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين لاحتمالية نقل الأمراض المعدية، إلى جانب عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، ووجود أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر، وجارِ استكمال التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.