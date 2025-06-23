محافظ سوهاج يوجه بإنشاء جراج سيارات أعلى نفق العروبة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية بنطاق مركز ومدينة سوهاج، شملت عدد من المحاور الحيوية بالمدينة، ورافقه خلال الجولة الدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب .

واستهل سراج، الجولة بتفقد الأعمال الخاصة بالهوية البصرية بكورنيش النيل الغربي، وصولا إلى نفق العروبة، ثم منطقة سيتي، موجها باستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة بأعمدة الإنارة، وأعلى البرجولات والبوابات بالكورنيش الغربي، بما يتماشى مع الطابع الجمالي والحضاري للمدينة، واتساقا مع الهوية البصرية.

كما وجه باستخدام الأعمدة والخراطيش كجزء من الهوية البصرية، وذلك بدءًا من منطقة أخميم مرورا بكوبري أخميم وشارع الجمهورية، بما يحقق تكاملًا بصريًا وشكلًا حضاريًا موحدًا في مختلف أرجاء المدينة.

وطالب محافظ سوهاج باستغلال المساحة الواقعة أعلى نفق العروبة والبالغ مساحتها 2300 متر مربع، وطرحها كجراج للسيارات، ضمن خطة المحافظة لاستغلال الأصول غير المستغلة، وفقًا لقانون تنظيم انتظار المركبات، على أن يتم إنشاء سور محكم حول المساحة لحمايتها وتنظيم استخدامها .

ووجه المحافظ بضرورة تجهيز أطقم زي موحد لعمال النظافة منها ٣ صيفي و٢ شتوي، وذلك بما يتماشى مع جهود المحافظة في التطوير والتجميل على مستوى المدن والقرى، ويعكس مظهرًا حضاريًا للعاملين، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال 20 يومًا.

وخلال تفقده لمنطقة سيتي مرورا بمنطقة الزهراء حتى شارع الجمهورية، وجه المحافظ بالبدء في الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية المتفرعة بمنطقة الزهراء خلال شهرين ونصف، على أن يتم البدء بخمسة شوارع كمرحلة أولى من إجمالي 22 شارعًا، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل الكتلة السكنية، مشددا على صيانة البلدورات واستبدال التالف منها لضمان سلامة المشاة، وتحقيق المظهر الحضاري المستهدف.

وفي ختام الجولة، شدد محافظ على المتابعة المستمرة لمدى التزام المحال التجارية بمواعيد الفتح والغلق الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين دون تهاون.