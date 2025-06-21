"صحة الإسماعيلية" تشن حملات لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مديرية الصحة بالإسماعيلية، تنفيذ حملاتها المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وضمان سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، ومتابعة اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لجهود الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية،

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة نفذت عدة حملات ميدانية بالتعاون مع الإدارات الصحية بالمحافظة، تم خلالها المرور على 221 منشأة غذائية شملت محال ومطاعم ومخابز ومنافذ بيع.

وأسفرت الحملة عن سحب 41 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة، كما جرى إعدام 66 طنًا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بناءً على تقارير رسمية واردة من المعامل المختصة وبقرار من النيابة.

وأوضحت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، أن الحملة أسفرت أيضًا عن إعدام 315 كيلو جرامًا من الأغذية و38 لترًا من السوائل التي فقدت خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى تحرير 30 محضر مخالفة شملت مخالفات متنوعة، منها 118 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، و163 محضرًا لعدم النظافة، فضلًا عن التوصية بالغلق الإداري لـ51 منشأة لعدم استيفاء الشروط الصحية، وعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن الحملات مستمرة بشكل دوري على مستوى المحافظة، في إطار خطة إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وحماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات، وضمان تداول غذاء آمن وسليم داخل المجتمع.