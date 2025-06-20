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6 مصابين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

06:15 م الجمعة 20 يونيو 2025

انقلاب ميكروباص بأسيوط

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أسيوط – محمود عجمي:

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق دشلوط – الفرافرة، بدائرة مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود عدد من المصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة كل من: "علي.ع.م" 24 عامًا، و"عبد التواب.م.ع" 21 عامًا، و"عماد.أ.خ" 12 عامًا، و"محمد.ع.م" 30 عامًا، و"عماد.ن.ع" 26 عامًا، و"عمر.خ.ع" 32 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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حادث انقلاب سيارة ميكروباص مدير أمن أسيوط مركز ديروط النيابة العامة مستشفى ديروط المركزي
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