تجهيز 503 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى فى المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، اليوم الاثنين، أن المديرية أنهت استعدادها التام وتجهيز (503) ساحات بجميع أرجاء المحافظة لاستقبال عيد الأضحى بزيادة (23) ساحة عن عيد الفطر لإتاحة متسع وتغطية جموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة إلى جانب المساجد الكبرى والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وذلك لاستقبال جموع المصلين في أنحاء المحافظة باختيار أفضل العناصر علميًا وثقافيًا ودعويًا من أئمة المساجد وخطباء المكافأة.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف أنه نبّه على المديرية والإدارات الفرعية والأئمة والعاملين بالمساجد والإدارات ببذل المزيد من الجهد لنشر الوعي وسماحة الدين وتصحيح المفاهيم والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المديرية حرصت على تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية والأمسيات الثقافية لإحياء أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتي تشتمل على مقارئ للأئمة والجمهور وللأعضاء وللسيدات والواعظات والمقراة النموذجية وكذا مقارئ الفجر وبرنامج صحح تلاوتك ومكاتب التحفيظ، إلى جانب الأسبوع الثقافي الدعوي والذي يضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وقيادات المديرية والأئمة المتميزين وأيضا المنير الثابت والدروس المنهجية والندوات العلمية.

ومن جانبه قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل ان يعيده علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والبركات، مشددًا برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة العيد وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.