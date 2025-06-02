تعليم أسيوط: إعادة امتحان الجبر الأربعاء المقبل بعد تسريبه

أسيوط - محمود عجمي:



أعربت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن بالغ أسفها إزاء ما تم رصده صباح اليوم الإثنين، من تداول واسع لأسئلة امتحان مادة الجبر الخاصة بالشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل انطلاق موعد الامتحان الرسمي.

وفي استجابة فورية، قررت المديرية إلغاء الامتحان الحالي لمادة الجبر، وتأجيله إلى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمانًا لنزاهة العملية الامتحانية.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أنها تتعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات التسريب وتحديد المسؤولين عنه. كما تم إخطار الجهات الأمنية والرقابية المختصة، وفتح تحقيق فوري تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه.

وشددت المديرية على التزامها الكامل بتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة للطلاب، مؤكدة أن الامتحانات في باقي المواد ستُجرى في مواعيدها المحددة وفق الجداول المعلنة، مع تعزيز إجراءات التأمين والمراجعة في جميع مراحل إعداد ونقل الامتحانات.

ودعت المديرية أولياء الأمور والطلاب ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة قد تثير القلق والبلبلة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة فور الانتهاء منها.

واختتم البيان، بتأكيد حرص المديرية على حقوق الطلاب وضمان العدالة والشفافية في التقييم، مشددة على أن الواقعة لن تمر دون محاسبة.