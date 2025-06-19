بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي بطريق قنا - سفاجا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - سفاجا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 20 بطريق قنا - سفاجا.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: رجاء محمد بسطاوي، 37 عامًا، ورؤية رمضان السيد، 13 عامًا، ورغدة رمضان السيد، 11 عامًا، رمضان السيد أمين، 47 عامًا، وفريدة رمضان السيد، 8 أعوام.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.