المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام الحالي 2025-2026 م للطلاب من محافظات (المنوفية- الغربية- الشرقية) ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو وحتى الاثنين 15 يوليو 2025 م علي الموقع الإليكتروني للشركة من خلال الرابط اضغط هنا

وأوضح أن شروط التقديم تتمثل في ألا يقل المجموع عن 260 درجة وتكون الأولوية للأعلى مجموعًا، حصول الطالب على الشهادة الإعدادية عام 2024-2025 م، ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2025 م عن 18 عام، أن يكون الطالب لائق طبياً، أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وأن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق تتمثل في (اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن أول اكتوبر 2025، المحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية، سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب)، وأن الأوراق المطلوب إرفاقها (صورة شهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية).