رئيس الرعاية الصحية والعلاجية يتفقد منشآت فرع الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية موسعة لعدد من المنشآت التابعة لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

شملت الجولة مركز طب أسرة السلام، ومركز طب أسرة الرحمة، ومجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تابع الدكتور شعبان مختلف الأقسام الطبية والخدمية، من عيادات الرعاية الأولية، وأقسام الطوارئ، والصيدليات، إلى جانب نظم التسجيل الإلكتروني وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما اطلع على آلية العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ، ومستوى تطبيق المعايير والبروتوكولات الدولية، خاصة فيما يتعلق بخدمات الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وحرص رئيس الإدارة المركزية خلال الزيارة على الاستماع المباشر إلى المنتفعين من خدمات الهيئة، وتسجيل آرائهم ومقترحاتهم بشأن جودة الخدمة الصحية المقدمة، في إطار سعي الهيئة لتطوير تجربة الرعاية الصحية وتحقيق رضا المواطنين.

رافقه في الجولة كل من الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية برئاسة الهيئة، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الإسماعيلية، والدكتورة منى منير، مدير الرعاية الأولية بالفرع، والدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، والتأكد من تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري، وتعكس جودة وكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل