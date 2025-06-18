الرائحة كشفت الواقعة.. العثور على جثة سبعيني داخل منزله في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عُثر على جثة رجل مُسن في العقد السابع من عمره، اليوم الأربعاء، داخل شقة سكنية بإحدى مناطق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

ورد بلاغ إلى اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من الأهالي قاطني العمارة السكنية رقم 21 بالمنطقة الثامنة في حي المناخ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من الشقة رقم 2 الكائنة بالعمارة، فوجه بانتقال رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وبعد فتح الشقة السكنية تبين العثور على أحمد علي حسن علي 70 عامًا متوفى داخل مسكنه.

ووجه اللواء تامر السمري بنقل جثمان المُسن المتوفى إلى مستشفى النصر أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد والتابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وجرى وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين بعد الفحص، أن الجثة متوفاة منذ 4 أيام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، ويكثف رجال البحث الجنائي من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسباب الواقعة.