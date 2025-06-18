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تحرك جديد من "محامين المنيا" لرفض الرسوم القضائية

04:54 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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المنيا- جمال محمد:

واصلت النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة المنيا، تنظيم وقفاتها الاحتجاجية أمام المحاكم بجميع مراكز المحافظة التسعة، استجابة للدعوة التي أطلقتها النقابة العامة رفضاً للرسوم القضائية الجديدة.

ونظمت النقابة عدة وقفات اليوم الأربعاء، والتي تأتي استجابة لدعوة النقابة العامة بتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، دون صدور قانون يقر ذلك، ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها "لا رسوم إلا بقانون.. لا رسوم لا استسلام".

وكانت النقابة العامة للمحامين دعت جميع النقابات الفرعية لوقفة احتجاجية، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية.

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محامين المنيا رفض الرسوم القضائية النقابة الفرعية للمحامين
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