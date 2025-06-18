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محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي مخلفات خطرة على طريق ترعة الإسماعيلية

02:44 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبط المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إحدى السيارات تلقي مخلفات خطرة ومضرة بالبيئة على طريق ترعة الإسماعيلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ باتخاذ أقصى العقوبات القانونية حيال مالك السيارة وتحرير محضر بيئة له.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام.

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ضبط سيارة تلقي مخلفات خطرة طريق ترعة الإسماعيلية محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية
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