تورتة بعد جلسة الكيماوي.. أورام الأقصر تحتفل بعيد ميلاد "العم ألفونس"

الأقصر – محمد محروس:

نظم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، احتفالًا خاصًا بعيد ميلاد العم ألفونس إبراهيم، أحد المرضى المتلقين للعلاج داخل المستشفى، والذي أتم عامه الـ68، وذلك بهدف الترفيه عنه ورفع روحه المعنوية ضمن جهود المستشفى في دعم مرضى السرطان نفسيًا واجتماعيًا إلى جانب الرعاية الطبية.

وشارك في الاحتفال الطاقم الطبي المعالج لعم ألفونس، إلى جانب أفراد أسرته، بينهم حفيده الصغير الذي جلس إلى جوار جده، وسط أجواء أسرية دافئة عكست مشاعر المحبة والتكافل، حيث عبر الجميع عن سعادتهم بالمشاركة في تلك اللحظة المؤثرة.

وقال أحمد شوقي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات شفاء الأورمان، إن المستشفى يحرص دائمًا على إسعاد مرضاه ورعايتهم نفسيًا ومعنويًا من خلال تنظيم فعاليات اجتماعية في مختلف المناسبات، إيمانًا بأهمية الدعم النفسي في تخفيف معاناة المرضى وتعزيز تجاوبهم مع العلاج.

وعلى أنغام الموسيقى وأغاني أعياد الميلاد، احتشد أفراد الأسرة والطاقم الطبي حول العم ألفونس، الذي تلقى جلسة الكيماوي في ذات اليوم، ليحتفلوا معه بتقطيع "تورتة" عيد ميلاده، والتقاط الصور التذكارية في أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجهه ووجوه المحيطين به.

من جانبها، عبرت أسرة العم ألفونس عن امتنانها لإدارة المستشفى، مشيدةً بهذه المبادرة التي أدخلت السعادة إلى قلوبهم وشجعت المريض على الاستمرار في رحلة العلاج، متمنين الشفاء له ولسائر المرضى الذين يواجهون نفس المعاناة.

ووجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، رسالة شكر للعم ألفونس بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدًا أن الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية داخل المستشفى يُعد جزءًا أساسيًا من رسالة المؤسسة في تخفيف الألم عن مرضى السرطان، والعمل على رفع معنوياتهم، وإضفاء أجواء من التفاؤل والأمل خلال رحلتهم العلاجية.