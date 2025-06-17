7 مصابين في حريق بشقة سكنية في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عمارة رقم 26 بمساكن مبارك، بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية.

تلقى مركز العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا بالحادث، وتحركت سيارات الحماية المدنية والإطفاء ووحدات التدخل السريع، إلى جانب سيارات الإسعاف، بينما انتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث لمتابعة الموقف.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، مما ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: ياسمين السيد أحمد (28 عامًا): اختناق بسبب استنشاق الدخان، وكنزي كريم حمدي (8 سنوات): كدمة قوية في الظهر، وحسين كريم حمدي (5 سنوات): جرح قطعي بفروة الرأس بطول 2 سم، وياسمين كريم حمدي (عامان): اختناق وكدمة في الوجه، وهاني بشري سلامة (55 عامًا): اختناق حاد، وعمرو أسامة محمد (15 عامًا): حالة اختناق، وكريم حمدي عبد الحميد (30 عامًا): اختناق نتيجة الأدخنة.

نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث وُضع بعضهم تحت الملاحظة، بينما استقرت حالات الآخرين بعد تقديم الإسعافات الأولية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحريق، مع استجواب بعض المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية.