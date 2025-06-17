انقلاب شاحنة محملة بمولدات كهرباء على "زراعي القليوبية" (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:



انقلبت سيارة نقل من نوع "جامبو" محملة بمولدين كهربائيين، اليوم الثلاثاء، وذلك بمنطقة "الرادار" في اتجاه القاهرة على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، دون تسجيل إصابات بشرية.



باشرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ إجراءاتها فور تلقي البلاغ، حيث تم استعدال السيارة المنقلبة ورفعها إلى جانب الطريق لتسيير الحركة المرورية.



كما تحرك لودر تابع للوحدة المحلية بترسا، بتوجيه من رئيس مركز ومدينة طوخ، للمساهمة في رفع آثار الحادث وتنظيف الطريق من أي معوقات حفاظًا على سلامة المواطنين وسائقي المركبات.



وأكدت الجهات المعنية عدم وقوع أي خسائر بشرية، مشيرة إلى استمرار أعمال التأكد من سلامة الطريق وإعادة حركة المرور بشكل طبيعي.







