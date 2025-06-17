أسيوط تحتفل باليوم العالمي لليوجا بالتعاون مع سفارة الهند ـ صور

أسيوط – محمود عجمي:

شهدت الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات ورشة عمل "اليوم العالمي الحادي عشر لليوجا"، التي نظمتها سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، احتفالًا باليوم العالمي لرياضة اليوجا.

حضر الفعالية اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والسفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية والتنفيذية، وطلاب الجامعة والطلاب الهنود الدارسين بها.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن تقديره لجامعة أسيوط على استضافتها المتميزة للفعالية، مشيدًا بدورها الرائد في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي العام. وأكد أهمية رياضة اليوجا في دعم الصحة النفسية والبدنية، مشيرًا إلى جهود المحافظة في نشر ممارستها داخل مراكز الشباب، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أبدى المحافظ تطلع المحافظة لتعزيز التعاون مع الجانب الهندي في مجالات متعددة، منها الصناعة والزراعة والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب مشروعات تدوير المخلفات وتطوير صناعة السينما، مقترحًا إنشاء مواقع تصوير للأفلام الهندية في أسيوط.

من جانبه، رحّب رئيس جامعة أسيوط بالسفير الهندي والوفد المرافق، معربًا عن سعادته باستضافة الجامعة لهذه الفعالية الدولية، التي تعكس انفتاحها على الثقافات العالمية. وأكد المنشاوي التزام الجامعة بدورها المجتمعي والثقافي، ومشاركتها الفاعلة في المبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز قيم التفاهم والسلام.

وأشار إلى أن رياضة اليوجا تمثل مزيجًا متكاملًا من التوازن النفسي والصحة الجسدية، مؤكدًا أن اعتماد الأمم المتحدة يوم 21 يونيو يومًا عالميًا لليوجا منذ عام 2014، جاء تقديرًا لقيمتها الإنسانية والصحية.

وأعرب السفير الهندي سوريش ريدي، عن سعادته بزيارته الأولى لمحافظة أسيوط، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، ومؤكدًا عمق العلاقات الحضارية والثقافية بين مصر والهند. كما دعا إلى ممارسة اليوجا كجزء من نمط الحياة الصحية، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع أسيوط في مجالات الزراعة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.

وفي ختام كلمته، ثمّن السفير الهندي جهود جامعة أسيوط في دعم الطلاب الهنود لما يزيد عن 90 طالبًا هنديًا يدرسون في كلياتها الطبية، مشيدًا بالبيئة التعليمية المتميزة التي توفرها الجامعة، والتي تسهم في تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين.

تضمنت الورشة عروضًا تطبيقية لرياضة اليوجا، قدمها مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي تحت إشراف المدربة سولانكا، شملت استعراض "فلاش موب يوجا" وتدريبات حركية متنوعة بمشاركة طلاب الجامعة، بهدف نشر ثقافة اليوجا والتعريف بفوائدها النفسية والبدنية.

كما شهدت الفعالية تبادل دروع التكريم بين الجانبين، بحضور عدد من قيادات الجامعة والمحافظة، إلى جانب طلاب الجامعة والطلاب الهنود الدارسين بها.