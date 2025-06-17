رصاصة غدر بسبب الزيت المستعمل.. حبس المتهم بقتل شريكه في الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:



قرر أحمد زغلول، مدير نيابة طامية بمحافظة الفيوم، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه وشريكه على خلفية خلافات تجارية نشبت بينهما.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بالعثور على جثة "حمادة ش.م"، 39 عامًا، مقيم بقرية سنهور القبلية، مقتولًا في منطقة كوم أوشيم.

وبتوجيه من اللواء محمد نبيل عبد التواب، مساعد مدير الأمن لقطاع شرق الفيوم، كلّفت المباحث الجنائية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات التي قادها الرائد محمد عشري، رئيس مباحث مركز طامية، بإشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، إلى أن خلافًا نشب بين المجني عليه والمتهم "عمر م.ع"، 23 عامًا، مقيم بقرية أبو جنشو بمركز أبشواي، بسبب شراكة في تجارة الزيوت المستعملة التي تُورَّد لمصانع الصابون بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم.

وتطورت المشادة إلى شجار عنيف، أخرج خلاله المتهم سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" كان يخفيه بين طيات ملابسه، وأطلق منه رصاصة أصابت المجني عليه في مؤخرة رأسه وأردته قتيلًا في الحال. ثم حاول المتهم التغطية على جريمته بادعاء أن شريكه سقط على رأسه.

تم القبض على المتهم، وجرى عرضه على نيابة طامية التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة ملابسات الحادث.