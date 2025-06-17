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مصرع مسن في حريق منزل بالإسماعيلية

02:56 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي رجل ستيني مصرعه صباح اليوم، إثر نشوب حريق داخل منزله بقرية “أبو عياد” التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بإقليم القناة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد يقع أمام مجمع المدارس بالقرية، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن وفاة المواطن شاكر أمين السيد الشافعي، 60 عامًا، متأثرًا باختناق شديد نتيجة الأدخنة الكثيفة داخل المنزل. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة.

وتجري حاليًا أعمال الفحص الفني لموقع الحريق، فيما أفادت الجهات المعنية بعدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية أخرى في الحادث.

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الإسماعيلية حريق قرية أبو عياد مدينة أبو صوير
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