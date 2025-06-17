4 وفيات و14 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث العمالة الزراعية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي بالبحيرة، عند الكيلو 102، إلى 4 حالات وفاة، بعد توفي حسونة خميس سالم، 29 عامًا، متأثراً بإصابته، ليلحق بثلاثة متوفين آخرين في الحادث وهم أحمد هيبة جزره، 20 عاما، جويد إبراهيم عطية، 30 عاما، حامد يونس حامد 30 عاما

كان 14 شخصًا أصيبوا في الحادث الذي وقع اليوم الثلاثاء، بين سيارة جامبو وأخرى نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 102 اتجاه الإسكندرية بنطاق محافظة البحيرة.

دفعت هيئة الإسعاف بـ 9 سيارات لموقع الحادث وتبين وفاة 3 أشخاص في موقع الحادث لحق بهم رابع متأثرا بإصابته.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: "عبد الباري حماد حامد، 34 عاما، محمد بريك ابو زيد، 25 عاما، بشير جويده بشير، 22 عاما، ناجي عياد المصري، 35عاما، حميدة ابراهيم عطا الله، 25عاما، أحمد فتحي شحات، 25 عاما، رزق عياد مصري، 40 عاما، حامد سعد حامد 20 عاما، فرحات عبد النبي سعيد، 18 عاما، فارس مسعود عطية، 25 عاما، عماد مسعد حمد، 25عاما، محمد بريك زيد، 33 عاما، نجيب طايل راتب، 42 عاما، مصطفى مرضي راتب 20 عامًا.

نقل المصابون لمستشفى وادي النطرون التخصصي وأودعت جثث المتوفين ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحر اللازم.