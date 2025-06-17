بالأسماء.. 3 جثث و14 مصابًا في حادث مروع لسيارة عمالة زراعية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 3 عمال مصرعهم، وأصيب 15 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم اليوم الثلاثاء، بين سيارة جامبو وأخرى نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 102 اتجاه الإسكندرية بنطاق محافظة البحيرة.

دفعت هيئة الإسعاف بـ 9 سيارات لموقع الحادث وتبين وفاة كل من: "أحمد هيبة جزرة، 20 عاما، جويد إبراهيم عطية، 30 عاما، حامد يونس حامد 30 عاما.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: "عبد الباري حماد حامد، 34 عاما، محمد بريك أبو زيد، 25 عاما، بشير جويده بشير، 22 عاما، ناجي عياد المصري، 35عاما، حميدة ابراهيم عطا الله، 25عاما، أحمد فتحي شحات، 25 عاما".



كما أصيب في الحادث كل من: "رزق عياد مصري، 40 عاما، حامد سعد حامد 20 عاما، حسونة خميس سالم، 29عاما، فرحات عبد النبي سعيد، 18 عاما، فارس مسعود عطية، 25 عاما، عماد مسعد حمد، 25عاما، محمد بريك زيد، 33 عاما، نجيب طايل راتب، 42 عاما".

نقل المصابون لمستشفى وادي النطرون التخصصي وأودعت جثث المتوفين ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحر اللازم.