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مطبات حديثة أمام مستشفى بنها الجامعي لتعزيز السلامة المرورية (صور)

09:09 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    مطبات حديثة أمام مستشفى بنها الجامعي
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    مطبات حديثة أمام مستشفى بنها الجامعي
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية عن تنفيذ أعمال تركيب مطبات مرورية حديثة من نوع "عين القط" أمام مستشفى بنها الجامعي بشارع فريد ندا، استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على تعزيز السلامة المرورية في المنطقة.

وأكد المحافظ المهندس أيمن عطية أن تنفيذ هذه المطبات جاء بالتنسيق مع إدارة مرور بنها والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحد من الحوادث وإجبار السائقين على تخفيف السرعة، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية أو القريبة من المستشفيات والمدارس.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع هذه النوعية من المطبات في عدة مواقع حيوية بمدينة بنها، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الأمان المروري وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

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