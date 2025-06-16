وكيل صحة الشرقية يشهد اللقاء العلمي الـ61 لأطباء الكبد والمناظير

الشرقية – ياسمين عزت:

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في فعاليات اللقاء العلمي الشهري الـ61 لرابطة أطباء الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بالمحافظة، والذي عُقد اليوم بمقر النقابة الفرعية للأطباء بمدينة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

انعقد اللقاء برئاسة الدكتور وليد الأحمدي، رئيس الرابطة، وبحضور عدد كبير من القيادات الصحية بالمحافظة، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، وفرق طبية من مستشفيات الشرقية المختلفة.

وشهد اللقاء مشاركة كل من الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين، نائب رئيس الرابطة ورئيس اللجنة العلمية، إلى جانب أساتذة من جامعتي الزقازيق والأزهر، منهم الدكتور عبدالمطلب محمد رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتور أحمد بيصار أستاذ الأشعة، والدكتور محمود غنيم أستاذ الجهاز الهضمي.

كما حضر اللقاء عدد من ممثلي الزمالة المصرية، والصيدلة الإكلينيكية، والمكتب الإعلامي لمديرية الصحة، إضافة إلى أطباء من مستشفيات أبو كبير، الزقازيق، ومراكز طبية أخرى بالمحافظة.

وفي كلمته، أكد الدكتور هاني جميعه على أهمية اللقاءات العلمية في تطوير الأداء المهني للأطباء، مشددًا على دور التدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية دعم المسابقات العلمية بين الأقسام الطبية لما لها من أثر في تبادل الخبرات وتعزيز المهارات، مثنيًا على الشراكة الفاعلة بين جامعة الزقازيق ومديرية الصحة، والتقدم الكبير في خدمات المناظير، خاصة مع تشغيل وحدة العلاج التداخلي للأورام في مستشفى أبو كبير المركزي.

من جانبه، استعرض الدكتور وليد الأحمدي إنجازات الرابطة منذ تأسيسها، مشيدًا بالتفاعل المستمر لوكيل الوزارة مع أنشطة الرابطة، ومؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف التخصصات الطبية لاختيار بروتوكولات علاجية فعالة لحالات أورام الكبد.

كما أوضح الدكتور محمد نور الدين تنفيذ ورشة عمل تدريبية خلال اللقاء باستخدام أحدث أجهزة علاج أورام الكبد، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه الورش في تحسين مستوى الخدمات العلاجية.

وفي تصريح للمكتب الإعلامي بمديرية الصحة، أشار محمود عبدالفتاح إلى أن اللقاء شمل سلسلة محاضرات علمية متخصصة تناولت محاور رئيسية، من بينها:

العلاج المناعي لحالات سرطان الكبد المتقدمة

العلاج بالكي الحراري والحقن الشرياني

أساسيات تشخيص وعلاج أورام الكبد

آليات اختيار العلاج الأمثل حسب الحالة

كما عُقد على هامش الفعالية اجتماع لرؤساء اللجان العلمية بمستشفيات المحافظة، ناقشوا خلاله سبل توحيد البروتوكولات العلاجية، وتفعيل البحث العلمي، وترشيد استخدام المضادات الحيوية.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة أطباء الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بالشرقية تأسست في يناير 2020، وتم تدشينها رسميًا في مارس 2021، ونظّمت منذ ذلك الحين 61 لقاءً علميًا، إلى جانب المؤتمر السنوي الرابع (SHELA) الذي عُقد في فبراير الماضي، ضمن جهود تطوير الكوادر الطبية بالمحافظة.