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محافظ المنيا يبحث استثمار الأراضي غير المستغلة لتعظيم العوائد (صور)

06:57 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    جولة محافظ المنيا
  • عرض 4 صورة
    جولة محافظ المنيا
  • عرض 4 صورة
    جولة محافظ المنيا
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المنيا – جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، جولة ميدانية شملت عددًا من قطع الأراضي غير المستغلة بمدينة المنيا، في إطار توجه المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ خلال الجولة، أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل للأراضي والأصول العامة، عبر تحويلها إلى مشروعات خدمية واستثمارية وسكنية تسهم في دعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة.

وأشار كدواني إلى أهمية استغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظة، لا سيّما في المجالات التجارية والخدمية والسكنية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحسين جودة الحياة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومنال خيري، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، حيث تم معاينة عدد من المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات تنموية.

وشملت المعاينات قطعة أرض على طريق مصر–أسوان الزراعي بجوار كوبري الإضافية، لبحث سبل استغلالها في مشروعات خدمية، وقطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بحي غرب المدينة بشارع سكة تلة، لدراسة إنشاء موقف حضاري يخدم قرى الغروب، بالإضافة إلى قطعة أرض بمشروع المشتل في حي وسط المدينة بكورنيش النيل، والتي تُدرس إمكانية طرحها للاستثمار.

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محافظ المنيا عماد كدواني الأراضي غير المستغلة
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