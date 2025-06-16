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صرف الإسكندرية: ندرس خطة لتطوير محطة المعالجة بالمجزر الآلي

11:47 ص الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد المجزر الآلي
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد المجزر الآلي
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد المجزر الآلي
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد المجزر الآلي
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد المجزر الآلي
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد المجزر الآلي
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد المجزر الآلي
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد المجزر الآلي
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وضع خطة متكاملة لإعادة تقييم الوضع الفني لمحطة المعالجة بالمجزر الآلي، للبدء في رفع كفاءتها من خلال أعمال التأهيل والدعم الفني، بما يتماشى مع المعايير البيئية والصحية المعتمدة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الاثنين، داخل المجزر الآلي لمتابعة محطة المعالجة المقامة بداخله، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة للنهوض بها ورفع كفاءتها التشغيلية، في إطار جهود الشركة لدعم المشروعات البيئية وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة.

وأشار نافع، إلى سعي الشركة إلى تقديم الدعم الفني اللازم للمرافق الحيوية، ومتابعة إمكانيات تطوير محطة المجزر الآلي وضمان استمرار تشغيلها بالشكل الأمثل، بما يخدم أهداف الحفاظ على البيئة والحد من الملوثات الناتجة عن عمليات التشغيل داخل المجزر.

وأضاف أن شركة الصرف الصحي تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة الصناعية والخدمية ومشروعات المعالجة البيئية، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب التطورات وتلبي احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

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محمود نافع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المجزر الآلي جولة تفقدية
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