محافظ يزن أنابيب بوتاجاز خلال تفقده قرى دكرنس -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، خلال جولته بقرى مركز دكرنس، سيارات وعربات نقل محملة بأنابيب البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالوزن الرسمي المقرر للأنابيب ومعايرة الأنبوبة، وتم وزن عدد من الأنابيب للتأكد من الالتزام بالوزن المحدد، التي تبين وجود نقص في وزنها.

واستخدم المحافظ ميزان الكتروني كان وضعه بشنطة سيارته لاستيقاف اي سيارة محملة بالأنابيب يشاهدها خلال جولاته بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

وقام محافظ الدقهلية بتتبع مسار سيارة أحد المتعهدين لتوزيع الأنابيب بعد معايرة وزنها الذي تبين وجود نقص فيها، وتبين حصولها على الأنابيب من مستودع تم معايرة الأنابيب فيه وتبين كذلك نقص وزنها، ثم بالتقصي تبين حصول المستودع على الأنابيب من محطة خاصة للتعبئة التي سبق استهدافها.

وكلف محافظ الدقهلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحطة التي سبق التنبيه عليها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن جولاته المفاجئة لن تتوقف في جميع الأماكن وجميع القطاعات في كافة المجالات، ولن يسمح بالتلاعب في أي شئ يخص المواطنين، وأنه يفحص بنفسه كل شكوى، ويتفقد الأماكن بشخصه ودون علم أحد، للوقوف على الحقائق على الطبيعة، حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في كل مكان.