خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر

الغربية- مروة شاهين:

في حادث مأساوي هز مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لقيت سيدة أربعينية تُدعى هيام الزغبي مصرعها على يد شقيقها الأصغر، بعد أن رفضت شراء علبة سجائر له.

تفاصيل صادمة كشفت عنها ابنتها، "منى"، التي أكدت أن خالها كان يعيش مع والدتها في نفس المنزل بمنطقة أرض الزغل لعدم وجود مأوى له.

روت "منى" بحزن بالغ: "والدتي كانت تقول دائمًا أخي ولن أتركه وحده بعد وفاة جدتي، كانت تغسل ملابسه وتحضر له طعامه، عاش معنا في البيت بعد زواجي، وقلت إنه سيكون ونسًا لأمي، لم أكن أعلم أن نهايتها ستكون على يده، وإلا ما تركتها وحدها معه."

وأضافت الابنة أن يوم الواقعة، كانت والدتها تعد له الطعام، فطلب منها مبلغًا ماليًا لشراء علبة سجائر، وعندما قالت له: "معيش فلوس"، اعتدى عليها المتهم بآلة حادة "كوريك"، مما أدى إلى إصابتها بتهشم في الجمجمة ووفاتها على الفور، وتركها غارقة في دمائها.

الأكثر بشاعة، أن المتهم جلس أمام المنزل يتناول كوبًا من الشاي والسجائر، وعندما سألت إحدى الجيران عن صديقتها (المجني عليها)، رد قائلًا: "اطلعوا شوفوها عشان ضربتها بالقلم."

وأشارت الابنة إلى أن خالها كان ناقمًا على العيش مع والدتها، ودائمًا ما يحملها مسؤولية مصاريفه، ويشاجرها بسبب ضيق الأحوال، وكانت المجني عليها تحاول تلبية متطلباته للحفاظ على وجوده بجانبها، قائلة: "مانت بتقولي دي أخويا وسندي مش هتخلي عنه."

تلقى قسم شرطة ثالث المحلة بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل "هيام الزغبي" على يد شقيقها "محمد الزغبي"، الذي وجه لها ضربات متتالية على الرأس أسفرت عن وفاتها في الحال.

وبحسب شهادات الجيران، فإن المتهم معروف بسوء سلوكه وتعاطيه للمواد المخدرة، ودائم الشجار داخل المنزل، ووقعت الجريمة بعد مشادة بينه وبين شقيقته التي رفضت شراء سجائر له.

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى جثمان المجني عليها وسط حالة من الحزن وانهيار أسرتها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.

اقرأ أيضاً:

ضربها بالكريك.. أخ يقتل شقيقته في المحلة: "رفضت تجيب لي سجاير