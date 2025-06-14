ضربها بالكريك.. أخ يقتل شقيقته في المحلة: "رفضت تجيب لي سجاير"

الغربية- مروة شاهين:

شهدت منطقة أرض الزغل التابعة لقسم ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جريمة مروعة راحت ضحيتها سيدة على يد شقيقها، بعد أن انهال عليها ضربًا بأداة حادة "كريك"، بسبب رفضها تلبية طلبه بشراء علبة سجائر.

تلقى قسم شرطة ثالث المحلة بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع السيدة "هيام الزغبي" داخل منزلها، إثر اعتداء عنيف من شقيقها "م. الزغبي"، الذي تهجم عليها ووجه لها عدة ضربات قوية على الرأس، مما أدى إلى تهشم الجمجمة ووفاتها في الحال.

وأفاد شهود عيان من الجيران أن الجاني معروف بسوء سلوكه وتعاطيه للمواد المخدرة، كما أنه كثير الشجار داخل المنزل، وأن الجريمة وقعت عقب مشادة بينه وبين شقيقته التي رفضت الخروج لشراء السجائر.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم، فيما جرى نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

كما كلفت النيابة فريقًا من البحث الجنائي بفحص ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الشهود، والتحفظ على أداة الجريمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.